Dopo il servizio sul “Parco Acquatico”, minacce alla giornalista Rai Calabria

COSENZA Solidarietà e vicinanza dall’esecutivo Usigrai e dal cdr della redazione calabrese della testata giornalista del servizio pubblico regionale è stata espressa alla cronista Rai Erika Crispo, pesantemente minacciata dopo la messa in onda nel tg delle 14 di oggi del servizio sul parco acquatico di Rende. Solidarietà e vicinanza a cui si unisce anche tutta la redazione del Corriere della Calabria. In una nota è detto che «frasi come “non sai con chi hai a che fare”, “ti vengo a prendere a casa”, “sei una testa di c…”, “sei una cretina”, pronunciate nel corso di una telefonata dal responsabile tecnico della società che gestisce la struttura non possono essere tollerate, tutta la redazione e l’Esecutivo Usigrai le condannano con forza. Non si possono accettare minacce e intimidazioni. Erika Crispo e tutti noi continueremo a svolgere il nostro lavoro con professionalità, attenzione e coraggio, raccontando quello che accade senza censure».