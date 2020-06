Parte la scuola di formazione politica “Futura Calabria”

CATANZARO Su iniziativa della senatrice di Italia Viva Silvia Vono nasce Futura Calabria, estensione della scuola di cultura politica organizzata dal capogruppo in Senato di Italia Viva Davide Faraone nel 2019, in Sicilia. «La scuola, con sede nel capoluogo di regione, Catanzaro, che vede impegnata direttamente la parlamentare calabrese, coinvolge – si legge in una nota – importanti personalità del territorio che daranno il loro contributo a livello formativo e politico sulla base dell’esperienza praticata in settori nevralgici e strategici del Paese. Futura Calabria è l’occasione per tanti giovani che si riconoscono nei valori della democrazia, del riformismo e del progressismo e sono pronti a partecipare in qualità di attori protagonisti alla trasformazione culturale, sociale, economica e politica dell’Italia». «E’ veramente un’opportunità per la Calabria – dice la senatrice Vono – poter contare su una politica che pensa in modo concreto ai territori offrendo spunti di formazione in discipline e aree importanti non solo per intraprendere un percorso politico ma per interessare la società all’attualità del quotidiano e coinvolgere i giovani veri protagonisti con le loro idee innovative e di riforma. Ringrazio il collega Faraone – conclude la parlamentare di Italia Viva – per essere stato disponibile a condividere la sua iniziativa affiancandomi nella costituzione di questo progetto per la Calabria».