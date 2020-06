Isola Capo Rizzuto, trovate armi in uno stabile disabitato

CROTONE Armi e sostanze stupefacenti sono state ritrovate dai carabinieri a Isola Capo Rizzuto. I militari dell’Arma, in particolare, hanno scoperto in uno stabile disabitato una pistola semiautomatica cal. 9×19, con matricola punzonata, completa di un caricatore; una pistola semiautomatica Beretta mod. 70 cal. 7,65, con matricola punzonata, completa di due caricatori; una pistola semiautomatica Beretta mod. 35 cal. 7,65, completa di un caricatore; 24 cartucce cal. 7,65; 47 cartucce da caccia cal. 12; un giubbotto antiproiettile; un falso berretto da carabiniere; 8 buste sottovuoto in plastica contenenti 2 chilogrammi di marijuana; una busta sottovuoto in plastica contenente circa 5 grammi di cocaina. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre sono in corso le indagini per risalire ai responsabili e per capire quale uso possa essere stato fatto o possa essere fatto dell’armi.