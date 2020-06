Reggina in B, fa discutere la festa in riva allo Stretto

REGGIO CALABRIA Una festa con polemica. La promozione della Reggina in serie B ha scatenato l’entusiasmo in riva allo Stretto, ma i contorni dell’esplosione di gioia per le strade e sul lungomare della città stanno facendo aspramente discutere perchè, com’era prevedibile, le misure anti-Covid, in particolare il distanziamento, non sono state molto rispettate. Su facebook il sindaco Falcomatà ha commentato: «Sono state immagini poco edificanti. Non ci è stato comunicato che la situazione sarebbe degenerata in questo modo, ma rispetto al controllo delle misure anti-Covid i Comuni non hanno responsabilità. Non si dimentichino i sacrifici fatti nella fase 1 – ha rimarcato il sindaco – Finchè non si trova il vaccino il virus è tutt’altro che debellato. Si è data una prova di fiducia, ma è stata tradita». Contro Falcomatà si è schierata Forza Italia. «Il sindaco di Reggio Calabria ha evidentemente smarrito anche il lume della ragione: sulla festa della Reggina degenerata in un assembramento all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, Falcomatà incolpa Prefetto e Questore e se ne lava le mani. Come Ponzio Pilato: “Rispetto al controllo delle misure anti-Covid, i comuni non hanno poteri e responsabilità”, ha detto il sindaco smentendo se stesso. Siamo forse matti – spiega Forza Italia – a ricordare che proprio Falcomatà, facendosi riprendere con tanto di microfono, andava in giro per la città durante il lockdown a fare lo sceriffo e il controllore anti-Covid, redarguendo i (pochi) cittadini che trasgredivano le regole, andando a cercarli nei quartieri più difficili e disagiati?». (Foto del servizio tratta dalla pagina facebook della Reggina)