Italo “lancia” la Calabria sul portale internet: ecco le promozioni per l’estate

Italo approda in Calabria. E lo fa in grande stile. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi tratte e orari, il convoglio privato bordeaux da ieri ha iniziato a solcare i binari calabresi ed a pubblicizzare l’“investimento” anche su internet. Sul portale italotreno.it, dove è possibile acquistare i biglietti, balzano subito all’occhio le promozioni che la società Ntv ha dedicato alla nostra regione e al Cilento.

Da Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma o Napoli che sia, la Calabria è servita da due corse giornaliere. Il viaggio durerà 11 ore circa da Torino Porta Susa fermerà a Milano Rho, Milano Centrale, Reggio Emilia Av, Bologna, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Roma Termini, Napoli Afragola, Salerno, Agropoli, Sapri, Paola, Lamezia Terme, Rosarno, Villa San Giovanni, fino a raggiungere Reggio.

I prezzi variano da 139 euro a 92,90 per la tratta Torino-Reggio, da 129,90 a 87,90 da Milano (in 9 ore e 27 minuti), da 117,90 a 73,90 da Bologna, da 65,90 a 48,90 da Roma (in 6 ore), da Napoli a 38,90 euro (in 4 ore e 35 minuti), con l’opzione Smart. I prezzi salgono, ovviamente, se si scelgono le opzioni Prima o Club Exetutive/Salotto. Indisponibile, invece, la Comfort, ovvero lo spazio extra per questioni di sicurezza legate alle procedure sanitarie antivirus.