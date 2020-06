Unindustria Calabria, Aldo Ferrara è il nuovo “presidente designato”

CATANZARO Già vice presidente nazionale della Piccola Industria di Confindustria, presidente di Confindustria Catanzaro e della Piccola Industria regionale, Aldo Ferrara è stato indicato a ricoprire l’importante incarico dal Consiglio Generale di Unindustria Calabria che, all’unanimità, ha approvato la relazione svolta dalla Commissione dei Saggi, composta dagli industriali Paolo Abramo, Sebastiano Caffo, Andrea Cuzzocrea, Renato Pastore (coordinatore) e Vincenzo Saggese che si sono fatti portavoce, nel corso di diverse audizioni, della volontà degli iscritti all’organizzazione. Il Presidente Designato, a norma di statuto, dovrà essere ratificato con elezione nel corso dell’Assemblea dei soci delle aziende aderenti a Unindustria Calabria che è stata convocata per il 6 luglio prossimo.

«GRANDE RESPONSABILITÀ» «La designazione a presidente di Unindustria Calabria per il prossimo quadriennio – commenta il presidente designato Aldo Ferrara – intervenuta con votazione unanime del Consiglio Generale dopo un percorso condiviso con i colleghi presidenti delle sedi Territoriali, mi carica di grandi responsabilità, oltre che di personale soddisfazione. Va a merito del collega Natale Mazzuca, non a caso chiamato dal presidente di Confindustria Bonomi ad affiancarlo come vice presidente con deleghe importanti, avere dato corpo, metodo e sostanza al progetto Unindustria, in controtendenza rispetto alle abitudini del nostro territorio più incline a ricercare i motivi di divisione che le ragioni dello stare insieme. La fiducia che mi è stata testimoniata in maniera tanto larga e partecipata dai colleghi imprenditori della Calabria rappresenta una motivazione forte in direzione dell’impegno verso l’affermazione delle ragioni dell’impresa che sono quelle della crescita e dello sviluppo socio economico del territorio». «Gli appuntamenti che ci attendono – continua il presidente Ferrara – non sono né facili né agevoli. I tempi che viviamo sono tra i peggiori che si ricordino. Ma è proprio in queste circostanze che occorre far emergere le competenze, dare fiato e far avanzare le idee innovative, valorizzare le risorse endogene, avere il coraggio di rischiare proposte dal respiro lungo, necessarie ad una visione di futuro, come meritano le imprese ed i cittadini calabresi. Sono consapevole che la sfida è particolarmente impegnativa ma so di poter contare sull’apporto qualificato dei colleghi Presidenti delle Territoriali così come di quello delle sezioni merceologiche, della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori».

MAZZUCA Il Presidente Mazzuca, nel complimentarsi con il collega Ferrara per il risultato raggiunto, ha sottolineato gli importanti risultati registrati da Unindustria Calabria come interlocutore con una sola voce delle istanze delle imprese del territorio. «Grazie alla condivisione di obiettivi e progettualità ed al lavoro portato avanti insieme ai colleghi presidenti delle sedi territoriali, Fortunato Amarelli, Rocco Colacchio, Aldo Ferrara, Mario Spanò e Giuseppe Vecchio, delle Sezioni e dei Gruppi ed alle strutture tecniche, si è lavorato nell’interesse del sistema economico regionale per dare opportunità ai giovani ed ai calabresi».