Incendi boschivi, la Calabria seconda in Italia per numero di roghi Complessivamente si sono registrate 73 richieste di intervento di velivoli per contenere le fiamme. Prima per interventi la Sicilia: 168 Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO Dal 15 giugno, data di inizio della campagna estiva anti-incendi boschivi, ad oggi sono state 450 le richieste trasmesse dalle regioni al Centro operativo aereo unificato (Coau) del Dipartimento della Protezione civile per chiedere l’intervento dei mezzi della flotta aerea dello Stato a supporto delle operazioni svolte dalle squadre a terra e dai velivoli antincendio locali.

Quest’anno l’impegno della flotta aerea dello Stato si concentra al Sud, in particolare in Sicilia e Calabria, che hanno fatto registrare rispettivamente 168 e 73 richieste.

Complessivamente, nel corso delle operazioni di supporto aereo alle squadre e ai velivoli antincendio locali, la flotta dello Stato ha operato finora sul fuoco per 2.544 ore, con oltre 12mila e duecentoventi lanci di acqua e liquido ritardante ed estinguente.

In caso di incendio, le prime a intervenire sono le squadre di terra coordinate dalle Regioni. Se il fuoco è troppo esteso e il lavoro a terra non è sufficiente, chi dirige le operazioni di spegnimento può chiedere l’intervento degli elicotteri regionali e, se questi non sono a loro volta sufficienti, la Regione richiede al Centro operativo aereo unificato l’intervento della flotta dello Stato.

Per la stagione estiva 2020, la flotta nazionale può contare su un massimo impiego di 31 velivoli, di cui 15 Canadair, 5 elicotteri AB 412 e 4 elicotteri Erickson S64F dei Vigili del Fuoco, 3 elicotteri AB 412 dell’Esercito, 1 elicottero AB212 della Marina Militare, 2 elicotteri NH500 dell’Arma dei

carabinieri e 1 elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare. La campagna estiva terminerà il 30 settembre.