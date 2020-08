Il cordoglio del ministro De Micheli per l’operaio morto a Gioia Tauro Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti esprime vicinanza alla famiglia della vittima. «Non abbassiamo la guardia e sponsorizziamo la cultura della sicurezza» Stampa articolo

ROMA «Voglio esprimere tutta la mia vicinanza alla famiglia dell’operaio che ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro all’interno del terminal

portuale di Gioia Tauro. Le mie condoglianze si estendono all’intera comunità portuale colpita dalla tragedia». Lo afferma la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli dopo l’incidente mortale avvenuto questa

mattina nel porto calabrese. «Un sacrificio inaccettabile che purtroppo ancora una volta ci ricorda quanto sia fondamentale il valore della sicurezza in

tutti i luoghi di lavoro. Sono certa che l’Autorità Portuale farà tutto quanto è di sua competenza per accertare se siano state rispettate le misure di prevenzione degli incidenti – spiega Paola De Micheli -. Lo sforzo al quale ci richiama tutti una tragedia come quella di Gioia Tauro – conclude – è di non abbassare mai la guardia, di andare avanti instancabilmente nella promozione della cultura

della sicurezza, della responsabilità e del rispetto delle regole».