Salvini torna in Calabria per presentare i candidati alle comunali Il leader del "Carroccio" lunedì sarà a Crotone e Reggio Calabria per lanciare la corsa alle comunali dei candidati nella lista leghista. A Catanzaro parteciperà al convegno organizzato dalla Federazione Italiana Locali da Ballo

CATANZARO Matteo Salvini ha in programma un tour elettorale che lo porterà a distanza da pochi mesi dalle elezioni regionali nuovamente in Calabria. L’arrivo del leader della Lega è previsto in Calabria il prossimo 24 agosto. Lunedì dunque, la giornata dal segretario leghista sarà scandita da due importanti appuntamenti di natura politica nelle città di Crotone e Reggio Calabria. Nella città pitagorica alle 10.30 è prevista una passeggiata sul lungo mare e a seguire, alle 11.00 al Molo del Porto Vecchio è organizzato un punto stampa e la presentazione dei candidati sotto l’effige leghista a sostegno del candidato di centrodestra Antonio Manica. A Reggio Calabria, invece, la kermesse politica più importante. Il candidato a sindaco della città sullo stretto Antonio Minicuci è diretta espressione della Lega di Matteo Salvini. Alle 18.30 alla “Luna Ribelle”(Lungomare di Reggio Calabria) saranno presentati alla città sia il candidato alla carica di primo cittadino che i consiglieri che proveranno a conquistare uno scranno in consiglio comunale. L’inframmezzo della visita estiva di Matteo Salvini sarà invece a Catanzaro. Come riferito anche dai consiglieri regionali a Palazzo Campanella, la posizione della Lega contro la decisione di chiudere le discoteche e sale da ballo è palesemente contraria rispetto a quelle che sono le indicazioni di governo. Di questo, con ogni probabilità, si discuterà alle 15.00 nel corso del convegno promosso dalla FILB (Federaz. Italiana Locali da Ballo) presso “Miraya” – Lungomare di Catanzaro Lido.