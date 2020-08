Covid-19, altri 11 nuovi casi. Risalgono i contagi in Calabria Sono 158 i soggetti che attualmente presentano il virus di cui 12 ricoverati in ospedale. Quattro i nuovi tamponi positivi nella provincia di Crotone (3 migranti), altrettanti nel Cosentino. Due nel Reggino e uno nel Catanzarese Stampa articolo

CATANZARO Undici nuovi tamponi positivi nelle ultime 24 ore. Torna così a salire la conta dei contagi in Calabria. In particolare si tratta di quattro casi rilevati a Crotone di cui tre riferiti a migranti presenti all’interno del Cara di Isola Capo Rizzuto. Mentre i quattro casi registrati dall’ospedale di Cosenza sono riferiti a rientri da fuori regione. I due casi invece riscontrati dall’Asp di Reggio uno è riconducibile alla cosiddetta festa di giovani al lido reggino ed uno a un tampone effettuato su un turista di fuori regione. Infine l’ultimo caso processato al laboratorio dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” è riconducibile al focolaio dei rientri di calabresi dalla vacanza in Sardegna.

Stando a quanto riportato dalla nota nelle ultime 24 ore nei laboratori calabresi sono stati processati 1342 tamponi di cui appunto 11 risultati positivi. Con questi ultimi casi salgono a 158 i soggetti che attualmente presentano il virus di cui 12 ricoverati in ospedale (uno in terapia intensiva, ma per altra patologia) e i restati sono in isolamento obbligatorio.

Dall’inizio della pandemia in Calabria sono risultati positivi al Coronavirus 1.390 soggetti, mentre sono stati processati 141.694 tamponi che hanno restituito la negatività per 140.304.