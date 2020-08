Nuova ordinanza della Santelli: ok alla ripresa degli asili privati dall’1 settembre Il provvedimento della governatrice inoltre consente la riapertura dei servizi per l’infanzia gestiti da enti pubblici entro il 24 settembre Stampa articolo

CATANZARO «È data attuazione nel territorio regionale a quanto contenuto nel documento approvato con decreto 80, del 3 agosto 2020, integrato dalle indicazioni fornite dalle Regioni in sede di parere espresso in Conferenza Unificata, consentendo dal 1 settembre 2020 la ripresa di tutte le attività dei servizi educativi per l’infanzia (0-36 mesi) gestiti da privati ed entro il 24 settembre 2020 dei servizi gestiti da enti pubblici». Lo prevede una nuova ordinanza della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, la numero 63 sull’emergenza Coronavirus: l’ordinanza è stata adottata “in relazione alla ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, si adottano le seguenti misure”. La ripresa – specifica poi l’ordinanza della Santelli – dovrà avvenire «nel rispetto delle misure specificamente previste, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l’applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale». L’ordinanza infine prevede: «E’ garantita la piena operatività ed il supporto alle attività di screening attraverso test sierologici sul personale docente e non docente, da effettuarsi a partire dal 24 agosto 2020, secondo gli indirizzi e le modalità già trasmessi».