Taurianova, in quattro alla conquista del Comune A contendersi la carica di sindaco due ex primi cittadini, Scionti (sostenuto dal Pd) e Biasi (appoggiato dalla Lega), Prestileo (Forza Italia, Udc e Fratelli d'Italia) e Speranza (civiche)

TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA) A Taurianova sono quattro i candidati alla carica di sindaco nelle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Due sono ex primi cittadini: Fabio Scionti, uscente anche se la legislatura si è interrotta a pochi mesi dalla sua conclusione per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, che è sostenuto dal Pd e da una lista civica, e Roy Biasi candidato della Lega e da due formazioni civiche “Cultura e Identità” e “Taurianova. La città al centro”. Gli altri due candidati in lizza sono Daniele Prestileo che ha il sostegno di Forza Italia, Udc, Fratelli d’Italia e Lega per l’Italia e Filippo Speranza che può contare sull’appoggio delle civiche “Orgoglio Sud” e “Taurianova per te”.