Amantea, ritorna la paura del Covid Ragazzo rientrato da una vacanza si autosegnala sui social: il giovane è in quarantena. Apprensione nella cittadina del Tirreno cosentino, affollata di turisti Stampa articolo

AMANTEA (COSENZA) Nuovo caso Covid ad Amantea. Si tratta di un ragazzo rientrato da una vacanza con gli amici in Sardegna che si è autosegnalato sul suo profilo Instagram. Ad avere certezze dell’esito il tampone positivo processato dall’Azienda ospedaliera “Annunziata” di Cosenza. Il ragazzo, comunque, al suo rientro, si è isolato volontariamente mettendosi in quarantena. L’ultimo caso di positività ad Amantea si era registrato qualche mese fa. La notizia del nuovo positivo ha creato apprensione nella nota cittadina del Tirreno Cosentino, in questo periodo ancora molto affollato per la presenza di numerosi turisti. (rds)