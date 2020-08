Al voto in provincia di Catanzaro, riflettori accesi su Soverato e Girifalco Sono 17 i Comuni del Catanzarese chiamati alle urne. Nella perla dello Jonio il sindaco uscente Alecci cerca la riconferma ma all’ultimo miglio “perde” il sostegno di Matacera Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO Candidati sindaco alla griglia di partenza anche nella provincia di Catanzaro dove sono 17 i Comuni chiamati al voto il 20 e 21 settembre prossimi. Si tratta di: Amaroni, Andali, Belcastro, Carlopoli, Cenadi, Davoli, Girifalco, Gizzeria, Martirano Lombardo, Montauro, Montepaone, Palermiti, San Vito sullo Jonio, Sant’Andrea Apostolo sullo Jonio, Satriano, Soverato, Taverna.

Il centro con maggior peso specifico, e non solo per il numero di abitanti, vale a dire poco meno di novemila, è Soverato. Per una partita che sembrava del tutto in discesa per il sindaco uscente, Ernesto Alecci, la notte non ha portato consiglio ma discordia nella squadra al comando della Perla dello Jonio perché a meno di 24 ore dalla scadenza della presentazione dei nomi degli aspiranti consiglieri il gruppo di “Cambiamenti” si sgretola all’annuncio del vice sindaco Pietro Matacera che ha rinunciato alla ricandidatura e, quindi, al progetto comune. A contendere la poltrona di primo cittadino ad Alecci ci sono Cosimo Arena, e Vittorio Sica (Lista Patto per lo Jonio). Restando nella zona del basso Jonio, tre i candidati sindaco anche a Montepaone: assieme al primo cittadino uscente, Mario Migliarese, con la lista civica “Montepaone Riparte”, tentano la scalata Giuseppe Macrì (Lista Montepaone Bene Comune) e Procopio Francesco Saverio ( “Montepaone Riparte”). Sfida a quattro, invece, per un altro importante comune della provincia: Girifalco, dove il sindaco uscente, messo a riposo in anticipo dalle dimissioni della maggioranza dei suoi consiglieri, ci riprova con “Obiettivo Girifalco”. Un progetto costato all’ex assessore comunale Elisa Sestito, dirigente del Partito democratico, una espulsione per ‘divergenze’ di vedute su rapporti e alleanza. In corsa a Girifalco anche Luigi Antonio Stranieri con la Lista Movimento 5 Stelle; Candidato a sindaco Teresa Signorello con “Viviamo Girifalco” ed infine Carolina Scicchitano con la Lista “Girifalco Nuova Era”.

Tra i sindaci uscenti che riprovano la riconferma della poltrona più importante, anche Sebastiano Tarantino a Taverna – con “Insieme per il bene comune” – dove ci riprova però anche il diretto competitor anche nella precedente tornata, Eugenio Canino con la Lista “Il futuro dalle origini”.

Ma anche Nicola Ramogida a Sant’Andrea Jonio – con la Lista Arcobaleno – che sarà sfidato da Brunilde Genco, leader della lista “Unire Sant’Andrea”, e Giuseppe Papaleo a Davoli dove al primo cittadino uscente si contrappone Simone Corapi (Alternativamente Davoli). Ci riprova anche Luigi Ruggiero (Lista ‘Amaroni Democrazia è Partecipazione’ con Luigi Ruggiero sindaco) in lizza con Salvatore Caccamo (Lista viva Amaroni) e Mario Talarico a Carlopoli (Lista Insieme ce la faremo), sfidato da Emanuela Talarico.

Tenta la riconferma anche Roberto Giorla a Palermiti, che sarà sfidato da Domenico Emanuele (“Bene Comune”), “Uniti per vincere”, con candidato sindaco Giuseppe Puntieri, Palermiti Futura”.

Dopo il commissariamento torna al voto anche Satriano: candidati a sindaco sono Pietro Curatola (Lista Orizzonte 2020 per Satriano), Francesco Maida (Lista progetto civico per Satriano) e Massimo Chiaravalloti (‘L’altra Satriano’ con Massimo Chiaravalloti sindaco).

Mentre a Gizzeria si rimpiazza il sindaco Pietro Raso, promosso consigliere regionale della Lega: a contendersi il suo posto Francesco Argento (Lista Gizzeria che amiamo con Francesco Argento sindaco) e Gennaro Trapuzzano (Lista l’Officina delle idee). Tra le matricole, invece, a tentare per la prima volta la scalata al Comune c’è Antonio Torchia a Belcastro, che sfida il veterano Severino Ciaccio (Lista Belcastro Rialzati). (mariga)