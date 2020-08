Estate 2020, primi segnali di controesodo Traffico intenso sui tratti stradali in uscita dalle principali località turistiche della regione. Tempi di attesa in aumento al porto di Messina per gli imbarchi in direzione Villa San Giovanni Stampa articolo

VILLA SAN GIOVANNI I primi segnali del controesodo si registrano sul tratto stradale calabrese. In particolare per quanto comunica la Viabilità Italia sulla rete stradale ed autostradale in gestione Anas il traffico è sostenuto lungo le direttrici delle maggiori località di villeggiatura.

Il traffico è particolarmente intenso lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo. Ma disagi si registrano anche sugli arrivi dalla Sicilia. Sempre secondo quanto comunica Viabilità Italia, al porto di Messina per gli imbarchi per Villa San Giovanni, si registrano tempi di attesa media di 50 minuti e anche in crescita nelle ultime ore. Mentre il traffico è normale per gli imbarchi verso la Sicilia con 20-30 minuti di attesa.