Covid-19, altri due nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sono ricoverati a Cosenza Si tratta di due turisti residenti fuori regione. Salgono così a 167 i soggetti che attualmente presentano il virus di cui 14 si trovano in ospedale. Mentre dall'inizio della pandemia in Calabria il numero dei contagiati è pari a 1.400

CATANZARO Due nuovi tamponi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Calabria. Si attenua così l’incremento registrato nei giorni scorsi nella curva dei contagi dell’epidemia. Entrambi i casi sono stati rilevati dall’Azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza e sono riferiti a pazienti residenti fuori regione. I due presentano i sintomi da Coronavirus e per questo sono stati ricoverati al reparto di malattie infettive del nosocomio cosentino.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.270 tamponi di cui appunto due sono risultati positivi. Attualmente in Calabria risultano 167 soggetti contagiati dal virus di cui 14 in ospedale (1 in terapia intensiva per altra patologia) ed gli altri in isolamento domiciliare.

Mentre con questi ultimi due casi salgono così a 1.400 il totale dei contagiati in Calabria dall’inizio della pandemia. Il totale dei tamponi processati in questi mesi è pari a 144.148 di cui 142.748 negativi.