Sanitari aggrediti, Insardà: «Asp Vibo vari Piano per la sicurezza» Il segretario provinciale del Partito Democratico di Vibo Valentia esprime vicinanza alla dottoressa della guardia medica di Vibo Marina per l'episodio di violenza subito e sollecita l'Asp alla stipula di specifici protocolli operativi per garantire maggior controllo e tempestivo intervento delle forze dell'ordine

VIBO VALENTIA «L’approvazione della legge che introduce ed estende maggiori tutele per il personale sanitario, attraverso l’inasprimento delle pene e delle sanzioni amministrative previste per i reati di aggressione, la procedibilità d’ufficio degli stessi, l’istituzione di un osservatorio per il monitoraggio e la prevenzione di episodi violenti, rappresenta certamente una svolta positiva per la sicurezza di tutti coloro i quali operano sul territorio nello svolgimento di una funzione pubblica di fondamentale importanza». E’ quanto afferma Enzo Insardà, segretario provinciale del Partito Democratico di Vibo Valentia, il quale aggiunge: «Riteniamo indispensabile però – anche alla luce dei recenti avvenimenti di ieri sera – una risposta concreta e risoluta da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia. In coerenza con le finalità preventive perseguite dalla legge, auspichiamo che l’Asp provveda a varare un Piano per la sicurezza, ricorrendo alla stipula di specifici protocolli operativi per garantire un maggiore controllo del territorio e l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine».

«Esprimiamo la nostra sincera vicinanza – conclude Insardà – alla dottoressa della guardia medica di Vibo Marina per lo spiacevole quanto riprovevole episodio di violenza subito».