Semplificazione legislativa, Santelli nomina una commissione La governatrice ha firmato il decreto di nomina. Sarà composta da giuristi ed avrà il compito di revisionare la legislazione regionale: «È la risposta alle tante richieste provenienti dal mondo civile, economico e produttivo della regione»

CATANZARO «Il presidente Santelli ha firmato oggi il decreto di nomina di una Commissione formata da insigni giuristi, provenienti dalla Magistratura, dall’Accademia, dall’avvocatura dello Stato e dal libero foto, che avrà il compito di individuare e proporre alla Giunta Regionale i settori normativi suscettibili di revisione, aggiornamento e semplificazione mediante la redazione di Testi Unici ai sensi dell’art. 44 dello Statuto della Regione Calabria». Lo comunica una nota dell’ufficio stampa della Presidenza della giunta regionale.

«L’attuale assetto normativo regionale è caratterizzato da numerose leggi che si sono susseguite nel tempo (alcune di data remota) in modo spesso non coordinato – ha dichiarato Santelli -. Ho avvertito, pertanto, la necessità di un riordino dell’assetto normativo regionale, per dare concreta risposta alle esigenze di semplificazione provenienti dal mondo civile, economico e produttivo della Regione anche in considerazione degli effetti prodotti sul tessuto economico e sociale della Regione dall’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid 19».

«Successivamente all’individuazione da parte della Giunta Regionale dei settori normativi meritevoli di riordino – è detto nella nota – la Commissione verrà incaricata di procedere alla revisione, all’aggiornamento e alla semplificazione della normativa regionale con la predisposizione degli schemi dei relativi Testi Unici, da sottoporre all’approvazione del consiglio regionale».