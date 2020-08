Nominato il nuovo procuratore generale della Corte dei Conti Si tratta di Maria Rachele Anita Aronica che proviene dalla Procura d’Appello per la Regione Sicilia Stampa articolo

CATANZARO Maria Rachele Anita Aronica ha conseguito la promozione a Presidente di Sezione della Corte dei conti (DPR del 14 agosto 2020) ed ha assunto le funzioni di Procuratore regionale della Corte dei conti per la Calabria . Ne dà notizia un comunicato della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la regione Calabria. «Il Procuratore Aronica – si aggiunge nella nota – proviene dalla Sicilia dove è stata titolare della Procura d’Appello presso la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Sicilia»