Coronavirus, Sanguedolce: «Ventinove baresi contagiati da un viaggio in Calabria» Il direttore dell'Azienza sanitaria locale del capoluogo pugliese annuncia il risultato dei test effettuati su alcuni passeggeri di un pullman rientrato dalla nostra regione: «Sono cittadini di Bari e della provincia»

CATANZARO «Ci sono 29 cittadini di Bari e provincia rientrati da un viaggio in pullman organizzato in Calabria che risultano positivi al Coronavirus». È quanto affermato all’Agi dal direttore dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce facendo il punto sull’andamento giornaliero dei contagi. «Oggi, in provincia di Bari, abbiamo registrato 56 casi di positività al SARS Cov2. – detto appunto il dg – 29 sono cittadini di Bari e provincia rientrati da un viaggio in pullman organizzato in Calabria. Otto, invece, sono contatti stretti di casi già individuati. Sugli altri invece sono in corso gli approfondimenti del Dipartimento di prevenzione per ricostruire la catena del contagio e isolare eventuali nuovi focolai». Una dichiarazione ripresa anche da altri organi d’informazione come Repubblica e che destano ora allarme tra la popolazione calabrese.