Barcone esploso, Santelli: «Ci stiamo adoperando per dare aiuto»

CATANZARO «Esprimo il mio profondo cordoglio, quello della mia Giunta e di tutti i calabresi, per l’incidente che ha visto esplodere un barcone di migranti a mezzogiorno a largo della costa di Praialonga, nei pressi di Isola di Capo Rizzuto, in un’operazione di soccorso della Guardia di Finanza. Ai due finanzieri feriti tutta la mia solidarietà». Così Jole Santelli presidente della Regione Calabria che aggiunge: «un bilancio pesante che registra tre morti, un disperso, cinque feriti di cui due con gravi ustioni».

«È dall’inizio di luglio – prosegue la presidente Santelli – che sollecito il governo nazionale a mettere subito in campo misure straordinarie per una situazione già di per sé eccezionale che somma anche l’emergenza Covid che stiamo affrontando con razionalità, senza isterismi, garantendo prevenzione e salute a tutti. Da soli non possiamo affrontare un numero di sbarchi continuo, che ha bisogno di politiche decise su un flusso di migrazione clandestina che non si arresterà da solo».

«Ci stiamo adoperando per dare aiuto a chi è stato colpito da questa tragedia che somma nuovi lutti nel nostro mare. Tutto il mio ringraziamento – conclude Santelli – va alla Guardia di Finanza, alla Guardia Costiera, ai medici e agli infermieri calabresi che con la loro meritoria e immediata azione hanno impedito che questa tragedia avesse un bilancio ancora più pesante».