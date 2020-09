Inizia il viaggio tra i luoghi da scoprire (e riscoprire) Il progetto del gruppo del Corriere della Calabria realizzato insieme alle cinque testate più importanti nel panorama televisivo regionale RTC, Calabria Tv, Teleuropa Network, RTI e Reggio TV Stampa articolo

LAMEZIA TERME Una terra ancora in larga parte da scoprire, che nasconde bellezze inesplorate e inedite, oltre ai luoghi già toccati dalle rotte della storia e del turismo.

“Destinazione Calabria” è il nuovo progetto del gruppo del Corriere della Calabria realizzato insieme alle cinque testate più importanti nel panorama televisivo regionale. Realizzato con il contributo della Regione Calabria, si inserisce nel percorso di promozione e valorizzazione dell’intero territorio per esaltarne l’identità, il potere della memoria e la bellezza dei paesaggi. Un viaggio lungo 35 puntate che inizierà il 1° settembre e sarà trasmesso dal lunedì al venerdì su L’Altro Corriere Tv, (sul web e online su www.corrieredellacalabria.it) e per la prima volta in contemporanea anche su: RTC, Calabria Tv, Teleuropa Network, RTI e Reggio TV.

Le immagini, ne siamo convinti, sapranno trasmettere la giusta chiave di lettura, affascinando e coinvolgendo quanti vorranno guardare la Calabria con occhi diversi, al riparo da stereotipi e luoghi comuni. La narrazione, poi, ne rafforzerà la straordinaria polifonia di luoghi, di storie e leggende, in un viaggio emozionale e di grande suggestione. Un format, dunque, per raccontare la Calabria da un punto di vista non scontato perché la nostra è molto più di una regione: è il nostro patrimonio, la nostra ricchezza, il nostro presente e il nostro futuro.

Da studio si parlerà di lifesytle, appuntamenti, eventi, mostre, arte, cultura e nelle esterne si racconteranno i luoghi attraverso le voci dei protagonisti senza trascurare i temi più classici delle settanta località toccate dal format, inserito all’interno del nostro programma di punta estivo, Calabria tutto l’anno.

L’ITINERARIO Il nostro itinerario punterà sulle località nella provincia di Vibo Valentia: Pizzo, Briatico, Tropea, Ricadi, Vibo Valentia, Mileto, Serra San Bruno, Soriano, Mongiana, Nardodipace, Zungri e Brognaturo ma le tappe del format interesseranno le altre province della Calabria: Reggio Calabria, Scilla, Palmi, Seminara, Locri, Monasterace, Stignano, Ardore Gerace, Bova, Brancaleone, Staiti, Casignana, Stilo, Roghudi, Polsi, Pentedattilo, S.Giorgio Morgeto, Crotone, Cirò, le Castella, Capo Colonna, Santa Severina, Caccuri, Verzino, Casabona, Belvedere Spinello, Cutro, Umbriatico, Roseto Capo Spulico, Amendolara, Rocca Imperiale, Oriolo, Alessandria del Carretto, Rossano, Cosenza, Diamante, Cirella, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Cerchiara, Altomonte, Lungro, Morano Calabro, Sibari, Cassano Ionio, Longobucco, San Giovanni in Fiore, Paola, Catanzaro, Lamezia Terme, Roccelletta, Squillace, Copanello, Taverna, Belcastro, Badolato, Tiriolo, e Sersale.

Ed ancora tra borghi, grotte, boschi, laghi e la natura selvaggia dei tre Parchi naturali e coast to coast dallo Jonio al Tirreno fino alle riserve marine.

Ma “Destinazione Calabria” è anche il concept di una campagna visual che racchiude le bellezze, i tesori artistici e culturali calabresi. Il visual (sessanta secondi) utilizzato per la pubblicità off line (TV) e on line (Testate, web e social) sarà in onda su tutte e sei le testate, fino ad ottobre.