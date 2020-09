Caso di Covid sul volo Roma-Lamezia, controlli su tutti i passeggeri L’episodio risale allo scorso 20 agosto, a risultare positiva una persone che rientrava in vacanza dopo un soggiorno ad Olbia Stampa articolo

ROMA I contagi da coronavirus viaggiano con l’uomo e con i mezzi che vengono usati per ogni spostamento. E’ per questo che i passeggeri del volo Alitalia Roma-Lamezia dello scorso 20 agosto sono stati sottoposti a tampone dopo che uno di loro che raggiungeva la Calabria proveniente da Olbia è risultato positivo al coronavirus. Tutti i passeggeri sono stati contattati dai sanitari, sia quelli che da Olbia hanno viaggiato a Fiumicino che da Fiumicino hanno viaggiato a Lamezia per essere sottoposte a controllo.