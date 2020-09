Covid, rallenta la linea dei contagi. Tredici nuovi casi in Calabria Otto tamponi sono risultati positivi nel Cosentino. Quattro nel Crotonese e uno nel Reggino. Processati nelle ultime 24 ore 1.630 test. Dall’inizio della pandemia i contagiati salgono a quota 1.558 Stampa articolo

CATANZARO Scende la linea dei contagi nelle ultime 24 ore in Calabria. Anche se il numero resta sopra quota dieci. Dei 1.630 tamponi processati nei laboratori calabresi sono risultati positivi 13. Si tratta in particolare di otto nuovi casi intercettati nel Cosentino di cui 6 da contact tracing e due per i quali è in corso l’indagine epidemiologica. A questi si aggiungono due nuovi pazienti affetti da Coronavirus tra gli ospiti del Cara di Isola Capo Rizzuto ed altrettanti sempre nel Crotonese riferibili al focolaio sardo. Infine un nuovo caso è stato riscontrato nel Reggino dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale.

Con questi 13 nuovi casi sale così a 1.558 il numero di persone che hanno contratto il virus in Calabria dall’inizio della pandemia. Mentre i tamponi processati in questo lasso di tempo sono stati 158.698 di cui 157.140 negativi. Attualmente le persone che risultano affette da Coronavirus sono 294 di cui 21 ricoverati in ospedale (uno in rianimazione per altra patologia) e gli altri in isolamento domiciliare.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 8 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 8 in reparto; 1 in rianimazione; 46 in isolamento domiciliare; 451 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 3 in reparto; 80 in isolamento domiciliare; 290 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 1 in reparto; 12 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 161.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono otto, di cui cinque non sono residenti.

Dei nove pazienti ricoverati al reparto di Malattie infettive di Cosenza, quattro sono “non residenti”.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.458.