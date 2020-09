Coronavirus, un nuovo caso a Lamezia. In quarantena un’intera famiglia In totale sono coinvolte sei persone. Con due ordinanze il sindaco Mascaro ha disposto la quarantena con sorveglianza sanitaria. Nelle prossime ore sono attesi i risultati degli altri tamponi Stampa articolo

LAMEZIA TERME A Lamezia Terme torna l’apprensione per un nuovo caso di contagio da coronavirus. Nelle ultime ore, infatti, attraverso due distinte ordinanze, la n. 534 e la 535, il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro ha disposto la misura dalla quarantena con sorveglianza sanitaria per un nucleo familiare composto in totale da sei persone.

Una misura resasi necessaria dopo l’esito positivo del tampone effettuato su un soggetto così come comunicato dall’Asp di Catanzaro (Dipartimento di prevenzione). Secondo quanto ricostruito, il soggetto risultato positivo al tampone nei giorni scorsi si sarebbe spostato in un altro centro fuori provincia.

Già effettuati i tamponi sugli altri componenti del nucleo familiare mentre i risultati sono attesi nelle prossime ore. Un nuovo caso confermato che si somma a quello registrato lo scorso 24 agosto a Lamezia. Anche in quel caso il primo cittadino aveva disposto l’isolamento del soggetto. (Gi.Cu.)