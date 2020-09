Ferrara sollecita la Regione: «Ritardi sull’Autorità idrica della Calabria» L’eurodeputata M5S porterà all’attenzione della Commissione europea il tema della gestione del sistema idrico integrato: «Che fine ha fatto l’Aic?» Stampa articolo

«Se in materia di nomine la Regione sembra avere le idee chiare, ultima in ordine cronologico quella del commissario liquidatore di Sorical, sul destino di alcuni enti vedi l’Autorità idrica calabrese, ancora nulla è dato sapere, né da parte della Regione stessa e nemmeno dei 40 sindaci che ne costituiscono l’Assemblea». L’eurodeputata del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara rende noto di voler portare all’attenzione della Commissione europea «i ritardi relativi alla scelta della gestione del Sistema idrico integrato che dovrebbe competere all’Aic». Secondo Ferrara «l’Autorità Idrica della Calabria istituita già da 3 anni non è mai effettivamente entrata in funzione. Proprio fra le competenze dell’Assemblea dell’Aic vi è quella della “scelta della forma di gestione” del Sii, cioè l’affidamento del ciclo integrato delle acque ad una società privata, mista o pubblica. Potrebbe essere quindi la stessa Sorical ad assumere tale compito ma – sostiene l’eurodeputata del Movimento 5 Stelle – nulla è dato sapere ancora oggi. Intanto però si accumulano i ritardi che oltre a costituire un ulteriore problema alla già deficitaria gestione del servizio idrico calabrese, si rivelano essere un fondamentale ostacolo al pieno soddisfacimento delle cosiddette “condizioni abilitanti”, da raggiungere entro dicembre 2020, necessarie al fine di accedere ai finanziamenti della nuova politica di coesione 2021/2027. Proprio su questo rischio – scrive la Ferrara – ho inteso interrogare la Commissione europea chiedendo inoltre – conclude – di sollecitare la Regione ad accelerare le procedure per la messa a regime del Sistema idrico integrato».