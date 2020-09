Rems di Girifalco, Tallini e Gallo fanno il punto della situazione Incontro tra il presidente del Consiglio regionale e l’assessore al Welfare sulla residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza Stampa articolo

CATANZARO Incontro tra il presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini e l’assessore regionale alle Politiche sociali, Gianluca Gallo, sul ruolo e le prospettive della struttura che sta sviluppandosi nel territorio di Girifalco: il Rems, la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. È quanto si legge in una nota. L’assessore Gallo – prosegue la nota – «ha assicurato che la Regione, attraverso il Dipartimento competente, monitorerà attentamente l’iter in corso, per verificarne costantemente i progressi, promuovendo una costante interlocuzione con gli altri soggetti istituzionali interessati: Asp e Ministero della Giustizia». «È fondamentale realizzare al più presto la struttura – ha commentato l’assessore Gallo – sia per dare concreta risposta alle esigenze manifestate dal ministero della giustizia sia per assicurare una nuova opportunità di crescita a Girifalco ed a tutto l’hinterland sotto il profilo socioeconomico ma anche dal punto di vista occupazionale, in vista dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale della Rems».