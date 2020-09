Regione, De Cello resta alla guida del Dipartimento Economia e Finanze Il dirigente generale, già in carica con Oliverio, confermato ai vertici del Bilancio anche dalla Giunta guidata dalla Santelli Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO Non più reggente, ma effettivo. Filippo De Cello è stato confermato, nella sua ultima seduta, dalla Giunta guidata dalla presidente Jole Santelli quale dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze della Regione Calabria, il Dipartimento che, nella recente riorganizzazione dell’esecutivo, ha preso il posto del Bilancio. De Cello, dirigente interno della Regione, è stato dg del Dipartimento Bilancio della Regione anche nell’amministrazione di centrosinistra guidata dal governatore Mario Oliverio, ma nei suoi confronti, pubblicamente in uno dei primi Consigli regionali questa legislatura ha speso parole di apprezzamento anche la stessa Santelli. Inoltre, fonti della Cittadella riferiscono anche di un ottimo rapporto tra De Cello e l’assessore con delega al Bilancio, Franco Talarico. De Cello era stato nominato a inizi di luglio scorso quale reggente del neonato (super) Dipartimento Economie e Finanze «nelle more dell’individuazione del dirigente titolare all’esito delle procedure previste dalla normativa vigente»: adesso, con la nomina avvenuta nell’ultima Giunta, l’incarico di dirigente generale non è più reggente ma effettivo.