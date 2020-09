Covid-19, Rt in Calabria torna sotto quota 1 Nella settimana dal 24 al 30 agosto è sceso il parametro che indica la trasmissione nazionale del Coronavirus. La precedente rilevazione dell’Istituto superiore di sanità indicava la Calabria al vertice Stampa articolo

CATANZARO La Calabria scende in classifica dell’indice Rt. Dopo la scorsa settimana che la vedeva in vetta alle regioni per il parametro che indica la trasmissione nazionale del Coronavirus ora rientra tra quella con valore inferiore a 1.

In particolare, secondo l’elaborazione contenuta nel monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute per la settimana dal 24 al 30 agosto, l’Rt in questo lasso di tempo è pari a 0.66. Quattro invece le regioni oltre soglia 1: Abbruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Toscana.

Tutte le altre con un valore pari o inferiore.

Ecco nel dettaglio la mappa dell’indice di trasmissione del coronavirus Regione per Regione:

Abruzzo: 1.14

Basilicata: 0.02

Calabria:0.66

Campania: 1

Emilia Romagna: 0.97

Friuli Venezia Giulia: 1.18

Lazio: 0.76

Liguria: 0.92

Lombardia: 0.89

Marche: 0.78

Molise: 0.24

Provincia autonoma di Bolzano: 0.71

Piemonte: 0.9

Provincia autonoma di Trento: 0.78

Puglia: 1.08

Sardegna: 0.82

Sicilia: 0.82

Toscana: 1.05

Umbria: 0.92