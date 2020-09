Alla Lega va anche la presidenza della Comunità del Parco delle Serre Nominata la giovane assessore di Simbario, Melania Carvelli. Il plauso del Carroccio e di Spirlì Stampa articolo

Condividi su









Oltre alla Sorical, va alla Lega anche la presidenza della Comunità del Parco regionale delle Serre. Melania Carvelli, 32 anni assessore di Simbario ed esponente del Carroccio, è stata designata dall’assemblea dei sindaci vincendo la concorrenza di Antonino Schinella, sindaco di Arena, di area Pd. La Comunità del Parco è un organo consultivo e propositivo dell’ente regionale, al momento gestito dal commissario Giovanni Aramini, dirigente regionale, in attesa che il Consiglio regionale espleti il bando per l’indicazione del presidente. La nomina di Carvelli insieme a quella di Calabretta alla Sorical è stata salutata con soddisfazione dal vicepresidente della Giunta, Nino Spirlì, della Lega: «Esprimo le mie felicitazioni, è motivo di soddisfazione veder crescere e avanzare la squadra della Lega in Calabria. La tenacia, competenza e bravura dei nominati saranno certamente di aiuto per una giusta e buona amministrazione dei due Enti. A Cataldo e Melania – ha concluso Spirlì – il mio più fraterno augurio di buon lavoro e la conferma della mia totale disponibilità a collaborare».