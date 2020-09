Ponte sullo Stretto, il governo fa “melina”: Calabria e Sicilia pronte a “mettersi in proprio” Le due amministrazioni regionali entro fine mese insedieranno una commissione che esaminerà le proposte di collegamento Stampa articolo

Il governo regionale siciliano è «perplesso» sulla «creazione di un Comitato che dovrebbe esaminare delle proposte sull’attraversamento stabile fra Sicilia e Calabria» e ne crea uno con quello della Calabria. «Secondo quanto abbiamo letto – dichiara l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone – fra i 16 membri individuati dal Governo non ci sarebbe alcun esperto in rappresentanza di Sicilia e Calabria. Una circostanza cui ci auguriamo il ministro ponga celermente rimedio». «Preso atto di uno scenario che confidiamo non si risolva in una melina, in sinergia con la collega assessore della Regione Calabria Mimma Catalfamo – prosegue – entro fine mese insedieremo una Commissione coinvolgendo le università, gli ordini professionali e i principali esperti in materia. Intendiamo dimostrare che, oggi ancor più di ieri, il Ponte sullo Stretto è l’unica infrastruttura che può cambiare il futuro di tutto il Mezzogiorno e d’Italia»,