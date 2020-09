Aprile, Sim Carabinieri: «Saremo sempre vicini ai calabresi onesti» Il segretario nazionale del sindacato italiano militari ha telefonato Carmine Zappia nel giorno in cui ha riaperto la sua tabaccheria Stampa articolo

COSENZA Il segretario nazionale del Sim Carabinieri, Antonio Aprile, con una telefonata ha manifestato la vicinanza di tutto il Sindacato Italiano Carabinieri a Carmine Zappia, il commerciante di Nicotera che ha deciso di collaborare con la giustizia svelando i nomi dei suoi aguzzini e che, dopo un anno, con grande coraggio e forza di volontà, è tornato ad alzare la saracinesca della sua tabaccheria a Nicotera. «E’ stato un grande giorno- ha dichiarato Aprile – e come sempre i Carabinieri camminano per le vie del centro affermando che lo stato è presente, soprattutto dove la ’ndrangheta pensa di intimidire». Un impegno che il segretario nazionale del Sim Carabinieri intende portare avanti con i suoi uomini in Calabria, sua terra di origine. «Saremo sempre al fianco di persone come Zappia che dicono no alle mafie e al malaffare. Aiuteremo la comunità a schierarsi sempre e comunque dalla parte del Bene» ha concluso al termine della telefonata. «Grazie signor Carmine Zappia per aver dimostrato con il suo gesto che la mafia è una montagna di merda e che uniti la possiamo combattere».