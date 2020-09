Covid, salgono a +19 i contagi in Calabria I dati del bollettino della Regione Calabria, sono diciannove i nuovi casi positivi rispetto a ieri. Effettuati complessivamente 162336 tamponi Stampa articolo

CATANZARO In Calabria ad oggi sono stati effettuati 162336 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.596 (+19 rispetto a ieri), quelle negative sono 160740.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 6 in reparto; 13 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 10 in reparto; 57 in isolamento domiciliare; 451 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 2 in reparto; 81 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 1 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del setting Fuori Regione (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono 7 di cui 5 non sono residenti, i ricoverati presso l’ospedale di Cosenza sono nove. Dei nove pazienti ricoverati al reparto di malattie infettive di Cosenza quattro sono non residenti. Crotone: sei positivi sono del Cara. Cosenza: 5 riconducibili a Rossano/Corigliano, 2 riconducibili al focolaio sardo e 1 in corso inchiesta epidemiologica. Reggio Calabria: 3 riconducibili al focolaio di Oppido.