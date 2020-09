Coronavirus, a Lamezia il numero dei contagi sale a dieci Tampone positivo anche per i figli e le mogli dei due soggetti risultati positivi nella giornata di ieri. Secondo gli esperti dell’Asp di Catanzaro non si può parlare di focolaio Stampa articolo

Condividi su









di Giorgio Curcio

LAMEZIA TERME Continua a crescere il numero dei casi positivi al coronavirus a Lamezia Terme. Nel corso della giornata, infatti, sono arrivati i primi esiti dei tamponi effettuati ai soggetti entrati in contatto con i due casi postivi registrati ieri nella città lametina, un mediatore culturale del Cas di Amantea e un 50enne lametino.

Il tampone ha dato esito positivo per le rispettive mogli e i rispettivi figli (compresi due minori), con il numero totale dei casi pari a 8. Allo stato attuale, dunque, il numero dei positivi al Covid a Lamezia è pari a 10, di cui due riconducibili ai casi già noti da diversi giorni e per i quali erano scattate le misure di sicurezza ad agosto, con la conseguente ordinanza di quarantena obbligatoria emessa dal sindaco, Paolo Mascaro.

Secondo gli esperti dell’Asp di Catanzaro, però, non si può parlare di “focolaio” anche perché si tratta di due famiglie distinte. Resta comunque massimo l’attenzione in città con il primo cittadino che già oggi ha invitato tutta la comunità a rispettare tutte le norme di sicurezza previste. (redazione@corrierecal.it)