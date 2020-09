Covid 19 in Calabria, salgono ricoveri e isolamenti domiciliari Negli ultimi giorni aumento del numero dei degenti in strutture sanitarie, con il “tetto” a Cosenza. In un giorno comunque registrate anche 6 guarigioni Stampa articolo

Il Coronavirus ha ripreso a circolare in Calabria – a oggi sono 315 gli attualmente positivi, con un +12 nelle ultime 24 ore – e sono tante le 2spoie” che lo testimoniano: una di queste è l’ospedalizzazione, il numero dei ricoveri negli ospedali calabresi. Sulla base dei dati riferiti da fonti ospedaliere, nelle ultime 24 ore in Calabria il numero dei ricoverato ha fatto registrare un piccolo aumento: sono in totale 22, i degenti nei presidi ospedalieri, con il “tetto” all’ospedale di Cosenza (13, uno dei quali in rianimazione), seguito dall’ospedale di Catanzaro (6) e poi Reggio (2) e Crotone (1). In aumento inoltre – sempre secondo dati riferiti da fonti sanitarie – il numero dei soggetti in isolamento domiciliare, da 166 a 173 nell’ultima rilevazione del bollettino regionale (il “tetto” è nel Reggino con 81 soggetti in isolamento domiciliare, 57 quelli nel Cosentino). Di converso, nelle ultime 24 ore si è assistito a sei dimissioni di pazienti guariti dal Coronavirus.