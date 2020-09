Positivo nel Cosentino, quarantena per dipendenti di una struttura sanitaria Un contagiato di Coronavirus è stato reso noto dal sindaco di Buonvicino: attivate le necessarie misure nell’ex clinica Tricarico Stampa articolo

Condividi su









COSENZA È stata disposta la quarantena per i dipendenti dell’ex clinica Tricarico di Belvedere Marittimo, oggi Istituto Ninetta Rosano, dopo che si è registrato un caso di positività al Coronavirus di un uomo di 48 anni, di Buonvicino, che si era recato nella struttura sanitaria accusando gravi sintomi di insufficienza respiratoria. Lo riferiscono fonti sanitarie. Il caso del positivo è stato reso noto su facebook dal sindaco di Buonvicino, Angelina Barbiero. L’uomo, a causa delle condizioni piuttosto serie, è stato trasferito all’ospedale di Cosenza, dov’è ricoverato in rianimazione. La quarantena è stata disposta per tutti i familiari dell’uomo e per chi è stato con lui in contatto. Disposti tutti gli accertamenti del caso. Il sindaco Barbiero ha lanciato l’appello a una maggiore attenzione ma anche a non farsi prendere dal panico.