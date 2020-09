Covid, buone notizie da Messignadi: nessun nuovo caso positivo Allo stato attuale tutti i tamponi effettuati nella frazione di Oppido e in tutto il territorio comunale sono stati processati e non ci sono nuovi casi di positività al Covid-19. Il sindaco: «Dobbiamo continuare a rispettare le regole atte a contenere la diffusione del virus» Stampa articolo

OPPIDO Arrivano segnali incoraggianti da Oppido e, in particolare, dalla frazione di Messignadi, dichiarata “zona rossa” dal presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Allo stato attuale, infatti, tutti i tamponi effettuati nella frazione di Messignadi e in tutto il territorio comunale sono stati processati e non ci sono nuovi casi di positività al Covid-19.

«È stato ripetuto il tampone ad una persona già risultata positiva – scrive il sindaco su Facebook – e l’esito dello stesso è negativo, come negativo è il risultato dei tamponi ripetuti all’intero nucleo familiare di detta persona. Per una questione di maggiore sicurezza e scrupolo, in atto si stanno processando nuovi tamponi relativi a diverse persone già risultate negative».

Buone notizie dunque, accompagnate ancora una volta dall’invito alla prudenza da parte del primo cittadino di Oppido: «Il mio appello è sempre lo stesso: dobbiamo continuare a rispettare le regole atte a contenere la diffusione del virus. Ci vogliono impegno e sacrificio ma, con tutto l’ottimismo originato dall’esito di migliaia di tamponi processati, mi sento di dire che ne usciremo a testa alta. Grazie davvero a tutti».