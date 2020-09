Covid, nuova ordinanza della Santelli: disposizioni e obblighi rinnovati al 7 ottobre Confermate tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti e disposte dal premier Conte. Restano chiuse discoteche e sale da ballo ed è stato rinnovato l’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee e il divieto di assembramento Stampa articolo

CATANZARO Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha adottato ufficialmente l’ordinanza n.65 che conferma, di fatto, tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020.

LE DISPOSIZIONI Restano chiuse discoteche, sale da ballo, esercizi pubblici o stabilimenti assimilabili e che determinino situazioni di assembramento non controllabili così come rimangono invariate le disposizioni e le limitazioni che riguardano gli spostamenti per le persone fisiche che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale – con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie – avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna. Rinnovato anche con questa ordinanza l’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento ed il rispetto delle misure igieniche di prevenzione.

Per quanto riguarda le scuole, infine, la nuova ordinanza del presidente Jole Santelli prevede in buona sostanza l’aggiornamento delle indicazioni operative del Ministero della Salute per l’avvio dei test al personale delle scuole test sierologici. E gli ultimi numeri (qui la notizia) mostrano un lento miglioramento e una sostanziale corsa contro il tempo.