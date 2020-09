Spari nel Crotonese dopo una lite, ferito un 42enne Il fatto è avvenuto ieri sera a Santa Severina, poco dopo le 21. L’uomo è stato ricoverato in ospedale ma è comunque fuori pericolo. In corso le indagini dei carabinieri di Petilia Policastro per chiarire quanto accaduto Stampa articolo

CROTONE Sembrerebbe fuori pericolo l’uomo di 42 anni che, nella serata di ieri, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco a Santa Severina, in provincia di Crotone. Secondo quanto ricostruito, la vicenda sarebbe avvenuta poco dopo le 21, in Largo Pietro Fedele Grisolia, al culmine di una lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Petilia Policastro. Il ferito e’ stato trasportato all’ospedale di Crotone per le ferite riportate. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.