Coronavirus, stazionaria la curva dei contagi. Otto nuovi casi Con i nuovi contagi il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia è pari a 1.683. Attualmente i pazienti che risultano affetti dal Coronavirus sono 370 di cui 31 ricoverati in ospedale (tre in rianimazione) e gli altri in isolamento domiciliare Stampa articolo

CATANZARO Altri otto casi positivi sono stati riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria. Cioè lo stesso numero rilevato dal bollettino ieri (giovedì 10 settembre) In un giorno sono stati processati nei laboratori anti Covid della regione 1.569 tamponi. I nuovi casi riscontrati si riferiscono quattro nel Cosentino di cui 1 legato ad un rientro. A questi si aggiungono due pazienti affetti da Coronavirus individuati dai laboratori dell’Asp di Reggio Calabria e legati al focolaio di Oppido. Mentre nel Catanzarese sono stati riscontrati due nuovi casi.

Con questi 8 nuovi casi sale così a 1.683 il numero di persone che hanno contratto il virus in Calabria dall’inizio della pandemia. Mentre i tamponi processati in questo lasso di tempo sono stati 170.074 di cui 168.391 negativi. Attualmente le persone che risultano affette da Coronavirus sono 370 di cui 31 ricoverati in ospedale (tre in rianimazione) e gli altri in isolamento domiciliare.