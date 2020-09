Covid-19, in Calabria Rt ancora sotto soglia 1 Nell’ultimo monitoraggio del ministero della Salute e dell’Iss la regione registra un valore pari a 0.87. Salgono invece a 5 le regioni che hanno superato l’indice Stampa articolo

Condividi su









ROMA Sono 5 le regioni più la provincia autonoma di Trento che superano la soglia di 1 per l’indice di trasmissibilità, così come indicato nell’ultimo monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Iss. Trento registra il valore più alto con 1.58, seguono la Sardegna con 1,41, la Puglia 1,21, la Liguria con 1.13 e Friuli e Abruzzo entrambe con 1.02. Il valore più basso è registrato in Molise (0.27), segue il Lazio con 0,52.

Il valore dell’indice resta sostanzialmente stabile: la scorsa settimana erano infatti quattro le regioni oltre il valore sopra ad 1, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Toscana.

Questo il quadro dell’ultimo monitoraggio, regione per regione Abruzzo 1.02 Basilicata 0.55 Bolzano 0.71 Calabria 0.87 Campania 0.61 E. Romagna 0.88 Friuli V.Giulia 1.02 Lazio 0.52 Liguria 1.13 Lombardia 0.87 Marche 0.84 Molise 0.27 Piemonte 093 Puglia 1.21 Sicilia 0.96 Sicilia 0.96 Toscana 0.95 Trento 1.58 Umbria 0.77 Valle d’Aosta 0.59 Veneto 0.86