Trasparenza, Calabria penultima nel rating di Fondazione Etica Il report qualitativo anticipato dal Corriere della Sera assegna 35,3 punti (su 100) alla Regione. Fa peggio soltanto il Molise

«La legge obbliga gli enti locali a rendere conto dei risultati dell’attività amministrativa. Ma molti cittadini non hanno la pazienza e le energie per andarsi a studiare la sezione “amministrazione trasparente” sul sito della propria Regione. Lo abbiamo fatto noi per loro. E ora mettiamo a disposizione il risultato». Così la fondatrice di fondazione Etica, Paola Caporossi, spiega al Corriere della Sera il senso del lavoro svolto con il Report qualitativo delle Regioni.

I risultati danno una media del rating per le Regioni italiane di 50 punti su 100. Si va dai 26 del Molise ai 66 di Toscana ed Emilia Romagna. La Calabria è al penultimo posto, con una valutazione di 35,3 punti. Sul podio ci sono, nell’ordine, Toscana, Emilia Romagna e Veneto.

In generale, è più facile avere buoni risultati per le Regioni che hanno un reddito procapite elevato, per questo, spiega il report, «la Toscana si distingue perché riesce a piazzarsi al primo posto con 65,9 punti pur a fronte di un Prodotto intorno lordo pro capite di poco superiore ai 31 mila euro (nona posizione)». In sostanza, a raggiungere i risultati migliori sono le Regioni del Nord con un Pil procapite elevato. Mentre la ricchezza prodotta non va oltre i 20 mila euro a testa per le ultime quattro del ranking, cioè Sicilia, Campania, Calabria e Molise. La Valle d’Aosta è l’eccezione alla regola: pur vantando il secondo Pil pro capite d’Italia (39 mila euro) dopo quello della Provincia Autonoma di Bolzano, ottiene un rating debole: 46 su 100. In generale il regime di statuto speciale dimostra di non essere garanzia di buona performance. (rp)