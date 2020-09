«Arrivato solo il 10% dei banchi». I presidi lanciano l’allarme (anche) per la Calabria L’Anp rilancia il problema degli spazi per gli istituti del Sud Stampa articolo

ROMA «Se al Nord il problema principale riguarda la carenza di organico, al Sud il problema è il reperimento degli spazi. Al momento i banchi consegnati sono solo 200mila, sui due milioni e 400mila previsti (circa il 10%). Dalle segnalazioni, diverse difficoltà ci sono per gli enti locali in Sicilia e Calabria, alcune situazioni nel Lazio e, tante, in Campania, che però non è ancora partita». Così il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli.