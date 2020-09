Elezioni a Reggio, Gelmini lancia Minicuci: «Viene dalla trincea del lavoro» – VIDEO La capogruppo di Forza Italia alla Camera in riva allo stretto con la Santelli a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Stampa articolo

REGGIO CALABRIA «Sono qui con Jole Santelli, con Francesco Cannizzaro e Maria Tripodi per sostenere il candidato sindaco Nino Minicuci, un uomo che viene dalla trincea del lavoro, dalla pubblica amministrazione, e che oggi mette la sua esperienza al servizio della città». Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, arrivando a Reggio Calabria per una manifestazione elettorale organizzata a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Minicuci. «Una città – ha aggiunto – che ha bisogno di un cambio di passo e che csoffre anche dal punto di vista delle infrastrutture. Forza Italia, con un’iniziativa parlamentare Targata Cannizzaro-Occhiuto-Santelli, ha portato 25 milioni di euro per l’aeroporto, da sempre ignorato dalla sinistra. Abbiamo un ottimo candidato sindaco. Anche a Reggio Calabria si può affermare il buon governo azzurro come avvenuto con la Regione Calabria, con Jole Santelli presidente».