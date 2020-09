Zingaretti: «Il Ponte? Siamo seri, priorità all’alta velocità fino a Reggio» Il segretario del Pd: «Investiamo su cose su cui siamo tutti d’accordo per una mobilità degna di un Paese civile» Stampa articolo

«Un governo serio, se ce l’ha, deve ora mettere in campo una proposta. Bisogna capire di cosa stiamo parlando». Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite a Tg2 Post, con riferimento al Ponte sullo Stretto. «Anzitutto – ha proseguito Zingaretti – facciamo arrivare prima i treni tra città e città in Sicilia. Secondo: facciamo arrivare davvero l’alta velocità a Reggio Calabria con una frequenza degna di questo nome, e investiamo su cose su cui siamo tutti d’accordo per una mobilità in Calabria e in Sicilia degna di un Paese civile. Parallelamente costruiamo un progetto sui cui discutere, ma – ha concluso il segretario del Pd – mi rifiuto di discutere di nome».