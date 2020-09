Cosenza, domani una fiaccolata per non dimenticare Mariangela Corteo in memoria della donna di 34 anni, al sesto mese di gravidanza, morta ad agosto all’ospedale “Annunziata” Stampa articolo

COSENZA Una fiaccolata in memoria di Mariangela Simona Colonnese, la donna di 34 anni al sesto mese di gravidanza morta lo scorso 20 agosto nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, è stata organizzata per domani sera, alle ore 19. L’iniziativa è promossa dal gruppo facebook “Cosenza prima di tutto” come segno di solidarietà e vicinanza ai familiari della donna. Il corteo partirà da via F. Migliori, ingresso ex pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.