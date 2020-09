Referendum, in Calabria alle 19 ha votato il 22,49% degli aventi diritto Per il comune di Reggio Calabria ha votato il 33,73% degli aventi diritto, percentuale più alta a Crotone dove invece l’affluenza alle urne è del 38,18% Stampa articolo

CATANZARO È del 22,49 % l’affluenza registrata alle ore 19 alle urne in Calabria per il voto sul referendum che riguarda il taglio dei parlamentari e per il quale non è previsto alcun quorum. La provincia in cui si è registrato il maggior numero di elettori è quella di Reggio Calabria con il 23,99%. A seguire Catanzaro con il 23,1%, Crotone con il 22,26%, Cosenza con il 21,32% e Vibo Valentia con il 20,94%.

LE AMMINISTRATIVE Per quanto riguarda le elezioni comunali, nei due capoluoghi di provincia la percentuale di voto registrata alle 19 nel comune di Reggio Calabria è del 33,73% mentre a Crotone è del 38,18%. In provincia di Cosenza, nel comune di San Giovanni in Fiore la percentuale dei votanti è del 30,95% leggermente più alta nel comune di Castrovillari dove ha votato il 31,2% degli aventi diritto. In provincia di Vibo Valentia, nel comune di Serra San Bruno ha votato il 36,09% degli elettori. Mentre in provincia di Catanzaro nel comune di Gizzeria ha votato il 26,52% e a Soverato il 35,16% degli aventi diritto.