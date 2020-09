Serie A, colpo Crotone: arriva Pedro Pereira La società pitagorica ha acquistato il calciatore dal Benfica, a titolo temporaneo con diritto di riscatto: il portoghese ha già esperienze in Italia con Samp e Genoa Stampa articolo

CROTONE Il Crotone ha acquistato dal Benfica, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Pedro Pereira. Lo rende noto la società pitagorica. Nato a Vendas Novas (Portogallo) il 22 gennaio 1998, il neo acquisto rossoblù ha già giocato in A con Sampdoria, dal luglio 2015 al gennaio 2017, e Genoa, dal gennaio 2018 al giugno 2019. Nella scorsa stagione Pedro Pereira ha giocato col Bristol City, in Inghilterra, in prestito dal Benfica. Nazionale Under 21 del Portogallo, Pereira può vantare nel suo curriculum anche il titolo nazionale conquistato col Benfica nel 2017. È dotato di buona tecnica, bel ritmo di corsa ed è bravo in entrambe le fasi: un altro rinforzo importante per la rosa degli squali. Il calciatore lusitano ha da poco firmato il contratto con la società pitagorica alla presenza del numero uno della società, Gianni Vrenna.