Covid a Stefanaconi, in quarantena 22 persone La decisione del sindaco Salvatore Solano. È polemica, intanto, per gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Vibo mandati a casa dal preside. «Domani torneranno a scuola come tutti, chiedo rispetto per loro e per tutta la comunità»

STEFANACONI Aumentano i contagi da coronavirus e a Stefanaconi, centro della provincia di Vibo Valentia, sale l’apprensione. Ai sette casi positivi al Covid già registrati nei giorni scorsi, infatti, nelle ultime ore se ne sono aggiunti altri tre, tutti riconducibili comunque al primo ceppo. Il numero totale delle persone positive, dunque, è pari a dieci.

LE PREOCCUPAZIONI DEL SINDACO Intanto il primo cittadino di Stefanaconi, nonché presidente della Provincia di Vibo, Salvatore Solano, attraverso un video messaggio pubblicato su Facebook ha invitato alla cautela la cittadinanza e a rispettare tutte le norme di sicurezza per evitare ulteriori rischi di contagio nel piccolo centro e, nel frattempo, ha emesso un’ordinanza di quarantena per 22 soggetti.

STUDENTI MANDATI A CASA Il “focolaio” di Stefanaconi, dunque, preoccupa e non poco. Il rischio concreto è che, se dovessero ancora aumentare i contagi, il centro vibonese possa essere dichiarato “zona rossa”. Stamattina, invece, alcuni studenti dell’Istituto Alberghiero di Vibo Valentia e residenti a Stefanaconi, sono stati letteralmente rimandati a casa dal preside, Pasquale Barbuto, e invitati a tornare solo con un’autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone positive al Covid-19. «Un fatto spiacevole – commenta proprio il sindaco Solano – ma non voglio accusare il preside perché ha solo agito su indicazione dell’Asp di Vibo. I nostri ragazzi sono sani e hanno soprattutto una dignità. Non servono certificati medici o altri certificati e domani torneranno a scuola come tutti gli altri coetanei. Chiedo dunque rispetto per loro e per tutta la comunità di Stefanaconi». (Gi.Cu.)