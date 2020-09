Coronavirus, rallenta la curva dei contagi. Diciannove nuovi casi Con i nuovi contagi il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia è pari a 1.893. Attualmente i pazienti che risultano affetti dal Coronavirus sono 505 di cui 31 ricoverati in ospedale (quattro in rianimazione) e gli altri in isolamento domiciliare Stampa articolo

CATANZARO Si attenua di poco la curva dei contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore in Calabria si registrano 19 nuovi casi positivi al Coronavirus contro i 24 di ieri. Ma aumentano i tamponi trattati: in un giorno sono stati processati nei laboratori anti Covid della regione 1.893 test. Con gli ultimi contagi sale a 1.887 (+19) il numero di persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia. Mentre il numero dei tamponi processati ora è pari a 187.925 di cui 186.038 risultati negativi.

I nuovi casi positivi sono stati registrati soprattutto nel Cosentino che ne registra 9 di cui 3 riconducibili a focolaio noto di Corigliano-Rossano, tre al focolaio di Cosenza residenti nel distretto della Valle del Crati, un migrante, uno contatto di un caso registrato in un’altra regione e uno da uno screening con indagine in corso. Mentre quattro risultano dai test effettuati nei laboratori del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e riconducibili ad un focolaio noto. A cui si aggiungono due nel Crotonese anche questi provenienti da un focolaio noto.

Attualmente le persone che risultano affette da Coronavirus sono 505 di cui 31 ricoverati in ospedale (quattro in rianimazione) e gli altri in isolamento domiciliare.